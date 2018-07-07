Джокович разобрал Эдмунда на глазах британских болельщиков на Wimbledon

Экс-первая ракетка миравышел в четвертый круг турнира серии «Большого Шлема» Wimbledon.Сербский теннисист в четырех партиях обыграл британца. Матч продолжался 2 часа 54 минуты и закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу серба. За время поединка Джокович выполнил 18 эйсов, дважды ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 4 брейк-поинта из 17-ти. Эдмунд же оформил 11 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и взял 1 гейм на приеме.В следующем раунде 21-й номер АТР сыграет против россиянинаНапомним, что в третьем круге Джокович уничтожилиз Аргентины.