Конте приступил к подготовке Челси к сезону. Нового тренера не будет?

Антонио Конте, Getty ImagesИгроки Челси начали предсезонную подготовку под руководством действующего менеджера Антонио Конте.

Конте сегодня прибыл в расположение Челси, где провел встречу с руководством. Ему сообщили, что если ничего не изменится, он отработает последний год контракта, информирует BBC Sport.

Еще по ходу прошлого сезона стало известно, что руководители Челси не рассчитывают на Конте, который неоднократно жаловался СМИ на отсутствие необходимых трансферов.

Боссы клуба уже договорились о контракте с Маурицио Сарри, но назначить его не могут из-за затянувшихся переговоров с Наполи, у которого с тренером действует контракт.

Антонио Конте возглавил Челси летом 2016-го и в первом же сезоне выиграл с ним чемпионство, а вот уже по ходу прошлого сезона синие не взяли ни единого трофея, оказавшись даже за пределами зоны ЛЧ.

Ранее СМИ писали, что если Челси расторгнет контракт с Конте за год до его окончания, тренер получит 9 миллионов фунтов компенсации.