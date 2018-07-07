Команда Косырина, Шуховцева и Полтавца стала обладателем Kyiv Football Cup 2018
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  • Опубликовал: Неверова Алиса

Команда Косырина, Шуховцева и Полтавца стала обладателем Kyiv Football Cup 2018

Второй год подряд.

Победителем турнира ветеранов во второй год подряд стала одесская Аркадия-Аваль. В финале она обыграла киевскую Армию со счетом 5:2, Александр Косырин в этой встрече оформил дубль.


Поле № 1.

10.00 — 10.35.   4 A — 4 B, матч за 13-16 места   Магазин Круизов (Киев) — ФК «Лиепая» — 3:1

Голы: Новак (2, 8), Мишко (13) — Ясинский (5)


10.40 — 11.15.   3 C — 3 D, матч за 9-12 места    Энергетик (Могилев) — Предприниматель (Хмельник) — 2:2 (по пенальти — 3:2)

Голы: Буньков (20), Власенко (22) — Ельпин (17), Наконечный (19)


11.20 — 11.55.   1 A — 1 B, матч за 1-4 места     Аркадия-Аваль (Одесса) — Сборная Армении — 3:1


12.00 — 12.35.   1 C — 1 D, матч за 1-4 места    ЦСКА (Киев) — ФК «Армия» (Киев) — 2:4

Голы: Мороз (12), Цихмейструк (14) — Кукла (4, 24), Кострома (5, 6)


12.40 — 13.15.     Матч за 5-6 места. Бобры (Минск) — Фламинго (Горишни Плавни) — 1:0

Гол: Чекан (7)


13.20 — 13.55.     Матч за 3 место. Сборная Армении — ЦСКА (Киев) — 1:4

Голы: Корелов (7), Цихмейструк (11), Мороз (16), Дерипапа (23) — Тер-Петросян (24)


14.00 — 14.45.     Сборная Звезд украинского футбола — Сборная Европы (Польша, Эстония, Литва, Латвия, Беларусь, Армения, Украина)


14.50 — 15.30.     ФИНАЛ. Аркадия — Аваль (Одесса) — ФК «Армия» (Киев) — 5:2

Голы: Полтавец (5), Косырин (12, 13), Нечипорук (20), Волобек (28) — Кукла (25), Козяр (29)


Поле № 2.

10.00 — 10.35.   4 C — 4 D, матч за 13-16 места    TUMA (Вильнюс) — Ветеран Юнайтед (Гродно) +:-


10.40 — 11.15.   2 A — 2 B, матч за 5-8 места         Бобры (Минск) — Арис (Вроцлав) — 4:0

Голы: Мешкович (6), Равнейко (9), Цыганок (22), Чекан (24)


11.20 — 11.55.      Матч за 15-16 места. Ветеран Юнайтед (Гродно) — ФК «Лиепая» -:+


12.00 — 12.35.     Матч за 11-12 места. Предприниматель (Хмельник) — сборная Эстонии — 1:3

Голы: Наконечный (15) — Кириленко (10), Шкалета (16), Менской (22)


12.40 — 13.15.     Матч за 7-8. Арис (Вроцлав) — Легион ХХІ (Киев) — 0:2 


Поле № 3.

10.00 — 10.35.   3 A — 3 B, матч за 9-12 места   Сборная Эстонии — Гладиолус (Киев) — 0:1

Гол: Хлань (16)


10.40 — 11.15.   2 D — 2 C, матч за 5-8 места   Legion XXI (Киев) — Фламинго (Горишни Плавни) — 0:1

Гол: Селезнев (24)


11.20 — 11.55.     Матч за 13-14 места. TUMA (Вильнюс) — Магазин Круизов (Киев) — 2:3

Голы: Вилюс (10), Киоса (12) — Васильковский (1), Новак (16), Глушанок (24)


12.00 — 12.35.     Матч за 9-10 места. Энергетик (Могилев) — Гладиолус (Киев) — 0:4

Голы: Визитац (4, 11), Хлань (15), Белоконь (23)


Лучшие игроки турнира:

«Ветеран Юнайтед» (Гродно) — Петр Жуковский

ФК «Лиепая» (Лиепая) — Андрис Никитинс

«TUMA» (Вильнюс) — Сергей Куоса

«Магазин Круизов» (Киев) — Дмитрий Глушенок

«Предприниматель» (Хмельник) — Николай Бабюк

Сборная Эстонии — Владимир Фелтин

«Энергетик» (Могилев) — Александр Кулинич

«Гладиолус» (Киев) — Валентин Васильев

«Арис Тим» (Вроцлав) — Рафал Дудка

«Легион ХХІ» — Виктор Ярмоленко

«Фламинго» (Горишни Плавни) — Сергей Коннов

«Бобры» (Минск) — Олег Чекан

Сборная Армении — Ватан Штавогян

ЦСКА (Киев) — Виктор Дадонов

ФК «Армия» (Киев) — Виталий Загней

«Аркадия-Аваль» (Одесса) — Александр Косырин

Лучший вратарь — Игорь Шуховцев («Аркадия-Аваль»)

Лучший защитник — Ерванд Сукиасян (сборная Армении)

Лучший нападающий — Игорь Кострома (ФК «Армия»)

Лучший игрок — Валентин Полтавец («Аркадия-Аваль»)

MVP турнира — Егише Меликян (сборная Армении)



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