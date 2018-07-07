Команда Косырина, Шуховцева и Полтавца стала обладателем Kyiv Football Cup 2018

Второй год подряд.

Победителем турнира ветеранов во второй год подряд стала одесская Аркадия-Аваль. В финале она обыграла киевскую Армию со счетом 5:2, Александр Косырин в этой встрече оформил дубль.

Поле № 1.

10.00 — 10.35. 4 A — 4 B, матч за 13-16 места Магазин Круизов (Киев) — ФК «Лиепая» — 3:1



Голы: Новак (2, 8), Мишко (13) — Ясинский (5)

10.40 — 11.15. 3 C — 3 D, матч за 9-12 места Энергетик (Могилев) — Предприниматель (Хмельник) — 2:2 (по пенальти — 3:2)



Голы: Буньков (20), Власенко (22) — Ельпин (17), Наконечный (19)

11.20 — 11.55. 1 A — 1 B, матч за 1-4 места Аркадия-Аваль (Одесса) — Сборная Армении — 3:1

12.00 — 12.35. 1 C — 1 D, матч за 1-4 места ЦСКА (Киев) — ФК «Армия» (Киев) — 2:4



Голы: Мороз (12), Цихмейструк (14) — Кукла (4, 24), Кострома (5, 6)

12.40 — 13.15. Матч за 5-6 места. Бобры (Минск) — Фламинго (Горишни Плавни) — 1:0



Гол: Чекан (7)

13.20 — 13.55. Матч за 3 место. Сборная Армении — ЦСКА (Киев) — 1:4



Голы: Корелов (7), Цихмейструк (11), Мороз (16), Дерипапа (23) — Тер-Петросян (24)

14.00 — 14.45. Сборная Звезд украинского футбола — Сборная Европы (Польша, Эстония, Литва, Латвия, Беларусь, Армения, Украина)

14.50 — 15.30. ФИНАЛ. Аркадия — Аваль (Одесса) — ФК «Армия» (Киев) — 5:2



Голы: Полтавец (5), Косырин (12, 13), Нечипорук (20), Волобек (28) — Кукла (25), Козяр (29)

Поле № 2.

10.00 — 10.35. 4 C — 4 D, матч за 13-16 места TUMA (Вильнюс) — Ветеран Юнайтед (Гродно) +:-

10.40 — 11.15. 2 A — 2 B, матч за 5-8 места Бобры (Минск) — Арис (Вроцлав) — 4:0



Голы: Мешкович (6), Равнейко (9), Цыганок (22), Чекан (24)

11.20 — 11.55. Матч за 15-16 места. Ветеран Юнайтед (Гродно) — ФК «Лиепая» -:+

12.00 — 12.35. Матч за 11-12 места. Предприниматель (Хмельник) — сборная Эстонии — 1:3



Голы: Наконечный (15) — Кириленко (10), Шкалета (16), Менской (22)

12.40 — 13.15. Матч за 7-8. Арис (Вроцлав) — Легион ХХІ (Киев) — 0:2

Поле № 3.

10.00 — 10.35. 3 A — 3 B, матч за 9-12 места Сборная Эстонии — Гладиолус (Киев) — 0:1



Гол: Хлань (16)

10.40 — 11.15. 2 D — 2 C, матч за 5-8 места Legion XXI (Киев) — Фламинго (Горишни Плавни) — 0:1



Гол: Селезнев (24)

11.20 — 11.55. Матч за 13-14 места. TUMA (Вильнюс) — Магазин Круизов (Киев) — 2:3



Голы: Вилюс (10), Киоса (12) — Васильковский (1), Новак (16), Глушанок (24)

12.00 — 12.35. Матч за 9-10 места. Энергетик (Могилев) — Гладиолус (Киев) — 0:4



Голы: Визитац (4, 11), Хлань (15), Белоконь (23)

Лучшие игроки турнира:

«Ветеран Юнайтед» (Гродно) — Петр Жуковский



ФК «Лиепая» (Лиепая) — Андрис Никитинс



«TUMA» (Вильнюс) — Сергей Куоса



«Магазин Круизов» (Киев) — Дмитрий Глушенок



«Предприниматель» (Хмельник) — Николай Бабюк



Сборная Эстонии — Владимир Фелтин



«Энергетик» (Могилев) — Александр Кулинич



«Гладиолус» (Киев) — Валентин Васильев



«Арис Тим» (Вроцлав) — Рафал Дудка



«Легион ХХІ» — Виктор Ярмоленко



«Фламинго» (Горишни Плавни) — Сергей Коннов



«Бобры» (Минск) — Олег Чекан



Сборная Армении — Ватан Штавогян



ЦСКА (Киев) — Виктор Дадонов



ФК «Армия» (Киев) — Виталий Загней



«Аркадия-Аваль» (Одесса) — Александр Косырин



Лучший вратарь — Игорь Шуховцев («Аркадия-Аваль»)



Лучший защитник — Ерванд Сукиасян (сборная Армении)



Лучший нападающий — Игорь Кострома (ФК «Армия»)



Лучший игрок — Валентин Полтавец («Аркадия-Аваль»)



MVP турнира — Егише Меликян (сборная Армении)