Ломаченко строит спортивную базу в Затоке (видео)
  • Спорт
  • Опубликовал: Неверова Алиса

Ломаченко строит спортивную базу в Затоке (видео)

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) показал в социальных сетях свою новую спортивную базу Paradise Sport Hotel, которая находится в одесской Затоке.

Объект пока еще недостроен, но уже в скором времени будет завершен и сможет принимать первых постояльцев.

Как вам база?

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База оснащена современным оборудованием и всем необходимым для подготовки и восстановления спортсменов. 



Напомним, что в последнем поединке Ломаченко одержал победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО). После боя ему пришлось перенести операцию на плече. Украинец планирует вернуться в ринг осенью-зимой этого года.

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