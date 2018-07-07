Ломаченко строит спортивную базу в Затоке (видео)
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) показал в социальных сетях свою новую спортивную базу Paradise Sport Hotel, которая находится в одесской Затоке.
Объект пока еще недостроен, но уже в скором времени будет завершен и сможет принимать первых постояльцев.
База оснащена современным оборудованием и всем необходимым для подготовки и восстановления спортсменов.
Напомним, что в последнем поединке Ломаченко одержал победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО). После боя ему пришлось перенести операцию на плече. Украинец планирует вернуться в ринг осенью-зимой этого года.
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