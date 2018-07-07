Ломаченко строит спортивную базу в Затоке (видео)

Как вам база? A post shared by 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) on Jul 7, 2018 at 9:13am PDT

Проверка нового оборудования👍 A post shared by 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) on Jul 7, 2018 at 9:16am PDT

Чемпион мира в легком весе по версии WBA(11-1, 9 КО) показал в социальных сетях свою новую спортивную базу Paradise Sport Hotel, которая находится в одесской Затоке.Объект пока еще недостроен, но уже в скором времени будет завершен и сможет принимать первых постояльцев.База оснащена современным оборудованием и всем необходимым для подготовки и восстановления спортсменов.Напомним, что в последнем поединке Ломаченко одержал победу над венесуэльцем(44-4, 27 КО). После боя ему пришлось перенести операцию на плече. Украинец планирует вернуться в ринг осенью-зимой этого года.