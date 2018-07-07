Майки ЛеБрона ошибочно запустили в продажу до официального подписания с Лейкерс

ЛеБрон Джеймс, Getty ImagesНБА не терпится хорошенько заработать на переходе ЛеБрона в Лос-Анджелес.

Как сообщает ESPN, нескольким десяткам фанатов удалось раньше времени купить майки Лейкерс ЛеБрона Джеймса из-за ошибки работников официального магазина НБА в Нью-Йорке.

Офис лиги заранее заготовил большую партию маек ЛеБрона в новой команде из-за ожидаемого огромного спроса, но не имеет права продавать их до официального подписания контракта форварда с Лейкерс, которое еще не состоялось.

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По правилам лиги болельщики могут оформить предзаказ формы онлайн после того, как будет объявлено о предварительной договоренности о подписании контракта, но также не могут получить их до официального сообщения о подписании соглашения.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон согласился подписать контракт с Лос-Анджелес Лейкерс на 154 миллиона за следующих 4 сезона. Он будет выступать под 23-м номером.