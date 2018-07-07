ЧМ: Россия проиграла Хорватии
  • Спорт
  • Опубликовал: Неверова Алиса

ЧМ: Россия проиграла Хорватии
Фото: ria.ru

Сборная Россия проиграла Хорватии в 1/4 Чемпионат мира.



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