Льюис: «Такая победа над Нганну отбросила меня от чемпионской гонки»

«Это было отвратительное выступление. Я хотел заслужить бой за титул, но слабая победа не принесла мне никаких положительных эмоций, а только расстройства. Сегодня я одолел Нганну, но такая победа отбросила меня от чемпионской гонки на пару боев. У меня была адская боль в спине, и больше всего мне хотелось сесть и отдохнуть.



Мой поединок не позволит мне бросать вызов очень серьезным парням. Сейчас мне все-равно, с кем я подерусь следующим. Мне нужно было поднимать темп, но я старался действовать разумно, поскольку Фрэнсис очень опасен в стойке. Я слышал свист трибун и хотел атаковать, но мое тело не позволяло этого делать».

Американский тяжеловес(20-5) расстроен своим выступлением на турнире UFC 226, где он в скучном поединке победил(11-3), сообщилоНапомним, в течение поединка зрители откровенно освистывали бойцов, поскольку те не шли на обострение.