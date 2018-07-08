Надаль: «Сеянные проигрывают на Уимблдоне из-за покрытия»

Рафаэль Надаль, Getty ImagesРафаэль Надаль объяснил неудачи многих топовых теннисистов на Уимблдоне.

На Уимблдоне-2018 уже случилось несколько сенсаций, особенно в женской сетке. С турнира успели вылететь Элина Свитолина, Симона Халеп, Петра Квитова, Каролин Гарсия, Слоан Стивенс, Каролин Возняцки и Марин Чилич.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что это связано с покрытием на турнире в этом году.

«Нет, это не так, что все здесь повышают свой уровень. Все дело в покрытии, оно коварное, потому что мы не играем так часто на траве. Все матчи несут в себе опасность. Матч может решить пара очков, в этом большое различие травы и грунта», — цитирует испанского теннисиста издание btu.org.ua.

«На грунте у тебя есть время. Здесь его нет. Вероятно, если у тебя нет мощной-мощной подачи, ты не будешь чувствовать себя достаточно в безопасности».

Исходя из сетки этого года Надаль сможет встретиться со своим извечным соперником Роджером Федерером только в финале.

«Если я в финале, то предпочитаю встретиться с более легким соперником. Я же не глупый. Но если я буду в финале, то это уже отличные новости. Любой соперник в финале, конечно, будет трудным».

Соперником Рафаэля Надаля по 1/8 финала будет чех Иржи Веселы, матч с которым состоится 9 июля.