Украинские саблистки остались без экипировки за 10 дней до ЧМ

Ольга Харлан, Getty ImagesБагаж сборной был утерян в аэропорту Парижа.

Сейчас украинская сборная находится на тренировочном сборе в Японии, но не может полноценно тренироваться из-за отсутствия экипировки, так как багаж команды был утерян при пересадке в аэропорту Парижа.

Кроме экипировки в багаже были и все вещи спортсменок. Они уже неделю тренируются в чужой форме, кроссовках и используют не свои фехтовальные костюмы, как сообщает Хsport.ua.

Пока неизвестно, прибудет ли экипировка команды к началу чемпионата мира 2018 года 19 июля, который пройдет в китайском Уси.

Украинская сборная отправится туда в составе действующей чемпионки мира Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Юлии Бакастовой.