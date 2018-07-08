Украинские саблистки остались без экипировки за 10 дней до ЧМ
Ольга Харлан, Getty Images
Багаж сборной был утерян в аэропорту Парижа.
Сейчас украинская сборная находится на тренировочном сборе в Японии, но не может полноценно тренироваться из-за отсутствия экипировки, так как багаж команды был утерян при пересадке в аэропорту Парижа.
Кроме экипировки в багаже были и все вещи спортсменок. Они уже неделю тренируются в чужой форме, кроссовках и используют не свои фехтовальные костюмы, как сообщает Хsport.ua.
Пока неизвестно, прибудет ли экипировка команды к началу чемпионата мира 2018 года 19 июля, который пройдет в китайском Уси.
Украинская сборная отправится туда в составе действующей чемпионки мира Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Юлии Бакастовой.
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