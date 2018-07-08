Сидиклей вылетел в Украину для завершения трансфера в Динамо

Сидиклей, Getty ImagesЗащитник Атлетико Паранаэнсе Сидиклей отправился в Украину для завершения трансфера в Динамо.

У себя в Instagram бразилец опубликовал фотографию вместе с семьей из аэропорта Куритибы и подписал ее «Уже скучаю по дому» с хэштегом Украина.

Несколько дней назад стало известно, что Динамо приобретет левого защитника за 5 миллионов евро, выиграв борьбу у Шахтера и Зенита за футболиста.

Сидиклей является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, но текущий сезон проводил на правах аренды за Коринтианс (26 матчей, 3 гола и 2 ассиста).

Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ей.



