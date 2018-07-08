Защитник сборной Бельгии будет очень разочарован, если его команда не обыграет Францию

«Франция изначально была одним из фаворитов турнира. И, как мне кажется, матч против них может быть еще более сложным, чем тот, что был против Бразилии. Сейчас о недавней победе мы не думаем, только о том, как сыграть с Францией, как выиграть, потому что если нам не удастся это сделать, это будет большое разочарование.



Говорите, нас считают фаворитами? Мы обыграли Бразилию, было бы странно, если бы после этого нас не называли фаворитами».

Защитник сборной Бельгииподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2018 с командой Франции, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.Смотреть онлайн Франция – Бельгия можно будет на нашем сайте.