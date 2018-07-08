Надаль: «Не хотел бы играть с Федерером в финале Wimbledon - я ж не глупый»

«Конечно, я доволен этим матчем. Я играл против очень молодого соперника, у которого много сил. В начале матча и по ходу третьей партии были некоторые непростые моменты, но в целом я добился отличного результата.



Я рад, что снова вышел в четвертый круг. Здорово, что я могу показывать хороший теннис и одновременно смотреть футбол. Я выиграл три матча и доволен уровнем своего тенниса. Это хороший старт турнира



Если мне удастся дойти до финала Wimbledon, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более легким соперником — я же не глупый. Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может».

Первая ракетка мирапроанализировал матч противиз Австралии в третьем раунде Wimbledon. Слова испанца приводитНапомним, что Надаль обыграл австралийца в трех сетах.