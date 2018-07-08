Президент Хорватии пела и танцевала вместе с футболистами в раздевалке сборной (видео)

Президент Хорватиипосле победы своей сборной в четвертьфинале чемпионата мира над Россией посетила раздевалку команды Златко Далича, где пела и танцевала вместе с футболистами.Напомним, что после матча Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали на видео обращение «Слава Украине», за что FIFA вынесла защитнику предупреждение. Сам Вида разъяснил, что это не было политическим лозунгом.