«У Михайлюка есть яйца - это главное». Игроки «Лейкерс» - об украинском защитнике

«У него есть яйца. И это самое главное. Он очень уверен в себе, как вы могли увидеть. Некоторые из его попаданий сегодня были нереальны. Если у игрока есть подобная уверенность в себе и способность бросать, то всегда происходят хорошие вещи.



Этот парень ненормальный в хорошем плане. Иногда я просто смотрю на него и говорю: «Вау». Потому что я знаю его лично, и вне паркета он спокойный. Он любит пошутить, но на площадке он совсем другой».

«Этот парень ненормальный в хорошем плане. Иногда я просто смотрю на него и говорю: «Вау». Потому что я знаю его лично, и вне паркета он спокойный. Он любит пошутить, но на площадке он совсем другой».

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс»восхитился способностями украинского свингмэнапосле матча Летней лиги НБА с «Филадельфия Сиксерз». Слова игрока приводитПару комплиментов украинцу сделал еще один его одноклубникНапомним, что в последнем поединке Летней лиги НБА против «Сиксерз» Михайлюк набрал 17 очков и сделал 9 подборов. В послематчевом интервью украинец подчеркнул, что это победа значит очень много для его команды.Отметим, что прогрессом украинского баскетболиста также доволен тренер клуба из Лос-Анджелеса.