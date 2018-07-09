CS:GO. North сыграют с заменой на DreamHack Valencia 2018 (фото)
Стало известно, что команда North выступит на турнире DreamHack Valencia 2018 с заменой - Даниэля «mertz» Мертза выступит Оскар «mixwell» Канэллас. Причины такого решения неизвестны, однако слухи о желании заменить снайпера "гуляли" уже давно.
Комментарий спортивного директора North - Йонаса Свендсена:
Впереди нас ждет важная осенняя часть сезона с большим количеством крупных турниров, учитывая мейджор. Поскольку нам не хватает стабильности, мы не смогли оставить такие вещи без должной реакции. Я хочу увидеть, как команда действует в новых ситуациях, и прервать текущую динамику. Что касается нашего основного состава на DreamHack Masters в Стокгольме, мы отложим этот вопрос до окончания перерыва на соревновательной сцене. Мы рассмотрим все варианты, включая Даниэля как нашего пятого игрока, в следующем месяце
Состав North на DreamHack Valencia 2018:
Маттиас «MSL» Лауридсен
Маркус «Kjaerbye» Кьебю
Филип «aizy» Айструп
Вальдемар «valde» Вангсе
Оскар «mixwell» Канэллас (замена)
Александер «ave» Холдт (тренер)
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