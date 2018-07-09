CS:GO. North сыграют с заменой на DreamHack Valencia 2018 (фото)

Впереди нас ждет важная осенняя часть сезона с большим количеством крупных турниров, учитывая мейджор. Поскольку нам не хватает стабильности, мы не смогли оставить такие вещи без должной реакции. Я хочу увидеть, как команда действует в новых ситуациях, и прервать текущую динамику. Что касается нашего основного состава на DreamHack Masters в Стокгольме, мы отложим этот вопрос до окончания перерыва на соревновательной сцене. Мы рассмотрим все варианты, включая Даниэля как нашего пятого игрока, в следующем месяце

Стало известно, что командавыступит на турнирес заменой -выступит. Причины такого решения неизвестны, однако слухи о желании заменить снайпера "гуляли" уже давно.Составна(замена)(тренер)