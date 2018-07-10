Далич: «Наверное, это последний чемпионат мира для Модрича»

У нас много хороших игроков. Они играют в самых сильных клубах Европы. Да, мы не добивались ничего серьезного уже несколько лет на крупных турнирах. Так что пришлось некоторые моменты изменить. Считаю, текущее поколение игроков недооценивалось в последние годы. Критика в наш адрес была заслуженной – это если отталкиваться от результатов. Но теперь мы можем запомниться надолго, так же, как команда образца 1998 года.

Он в течение многих лет проявляет очень хорошее качество – он вездесущ. Он играет 120 минут и успевает везде на поле. Но, наверное, исходя из его возраста, это его последний чемпионат мира.

Разобрали их по косточкам. Думаю, у них будет другая система игры. Нам нужно обратить внимание на «стандарты». Сами же хотим показать красивый футбол и добиться нужного результата.

Хотим, чтобы игроки были готовы на 100%. У них есть небольшие травмы. Но мы в полуфинале. Не хочу говорить, что мы устали и изнурены. Серьезно устанем только после матча с Англией.

У нас такая страна, что все возможно. 4 миллиона человек и все отлично разбираются в футболе (смеется). Как люди будут отмечать – не знаю. Но главное – то, что этот праздник будет откликаться в наших душах. Футбольная инфраструктура в Хорватии это то, почему мы вновь играем в полуфинале. Считаю, мы это заслужили. Футбол делает счастливыми людей в нашей стране. Не могу даже представить, что будет, если мы выиграем Кубок.

Главный тренер сборной Хорватиидаже не может представить, что будет происходить в его стране в случае победы на чемпионате мира. Перед полуфинальным матчем против Англии Далич заявил, что досконально разобрал игру соперника:Текстовая трансляция матча Англия – Хорватия будет доступна на портале XSPORT.ua., .Напомним, тренер англичангорд, что его команда показывает результат на чемпионате мира.