Гассиев: «В бою с Усиком все зависит от меня»
Чемпион мира WBA Super и IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) заявил, что он был готов драться с обладателем титулов WBC, WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) в любой части мира. Слова россиянина приводит BoxingNews 24:
«Бой против Дортикоса в полуфинале был тяжелым. Он очень сильный боец с несгибаемым характером, настоящий боец, который никогда не сдается. Поэтому я был очень рад победе.
После полуфинала я отправился домой, во Владикавказ, чтобы провести время с семьей и друзьями. Я скучаю по моей стране и моему городу, когда нахожусь в тренировочном лагере. Но именно так готовятся в нашем виде спорта. 1 мая я поехал на очередной тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к финалу.
Мой план подготовки никак не изменился. Мне нужно быть самим собой, Муратом Гассиевым, приложить максимум усилий. Все зависит от меня, моей готовности, формы.
Я был готов драться в любой части мира. Но, конечно, хорошо, что бой пройдет в России. Его смогут посмотреть моя мама, мой брат. Думаю, что финальный бой будет очень интересным. Пусть победит сильнейший!»
После полуфинала я отправился домой, во Владикавказ, чтобы провести время с семьей и друзьями. Я скучаю по моей стране и моему городу, когда нахожусь в тренировочном лагере. Но именно так готовятся в нашем виде спорта. 1 мая я поехал на очередной тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к финалу.
Мой план подготовки никак не изменился. Мне нужно быть самим собой, Муратом Гассиевым, приложить максимум усилий. Все зависит от меня, моей готовности, формы.
Я был готов драться в любой части мира. Но, конечно, хорошо, что бой пройдет в России. Его смогут посмотреть моя мама, мой брат. Думаю, что финальный бой будет очень интересным. Пусть победит сильнейший!»
Поединок Гассиев – Усик состоится 21 июля в Москве, на «Олимпийском». Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
Абель Санчес, тренер россиянина заявил, что если украинец ввяжется в размен с его подопечным, то будет нокаутирован.
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