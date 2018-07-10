Гассиев: «В бою с Усиком все зависит от меня»

«Бой против Дортикоса в полуфинале был тяжелым. Он очень сильный боец с несгибаемым характером, настоящий боец, который никогда не сдается. Поэтому я был очень рад победе.



После полуфинала я отправился домой, во Владикавказ, чтобы провести время с семьей и друзьями. Я скучаю по моей стране и моему городу, когда нахожусь в тренировочном лагере. Но именно так готовятся в нашем виде спорта. 1 мая я поехал на очередной тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к финалу.



Мой план подготовки никак не изменился. Мне нужно быть самим собой, Муратом Гассиевым, приложить максимум усилий. Все зависит от меня, моей готовности, формы.



Я был готов драться в любой части мира. Но, конечно, хорошо, что бой пройдет в России. Его смогут посмотреть моя мама, мой брат. Думаю, что финальный бой будет очень интересным. Пусть победит сильнейший!»

Чемпион мира WBA Super и IBF в тяжелом весе(26-0, 19 КО) заявил, что он был готов драться с обладателем титулов WBC, WBO(14-0, 11 КО) в любой части мира. Слова россиянина приводитПоединок Гассиев – Усик состоится 21 июля в Москве, на «Олимпийском». Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.Абель Санчес, тренер россиянина заявил, что если украинец ввяжется в размен с его подопечным, то будет нокаутирован.