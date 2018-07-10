В «Лейкерс» приняли решение подписать Михайлюка
Украинский свингмэн Святослав Михайлюк в ближайшее время подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», утверждает Yahoo Sports.
Соглашение будет рассчитано на три года. При этом клуб оставляет за собой возможность досрочного расторжения контракта. Общая сумма договора по шкале новичков составит 4.6 миллиона долларов.
Напомним, Михайлюк был выбран «Лейкерс» на драфте-2018 под 47-м номером. Тренер 16-кратных чемпионов НБА Майлз Симон остался доволен действиями украинца в Летней лиге НБА.
В «Лейкерс» Михайлюк станет партнером Леброна Джеймса.
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