В «Лейкерс» приняли решение подписать Михайлюка

Украинский свингмэнв ближайшее время подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», утверждаетСоглашение будет рассчитано на три года. При этом клуб оставляет за собой возможность досрочного расторжения контракта. Общая сумма договора по шкале новичков составит 4.6 миллиона долларов.Напомним, Михайлюк был выбран «Лейкерс» на драфте-2018 под 47-м номером. Тренер 16-кратных чемпионов НБАостался доволен действиями украинца в Летней лиге НБА.В «Лейкерс» Михайлюк станет партнером