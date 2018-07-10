Остапенко: «Сейчас я вообще не ощущаю давления»

«Сейчас, возможно, один из пары моментов в моей карьере, когда я действительно полностью расслабленна и не ощущаю никакого давления. Я просто выхожу на корт и получаю удовольствие от игры. Может быть, это происходит потому, что пару недель назад на Roland Garros я, наоборот, была под колоссальным давлением. А сейчас все ушло, и я просто наслаждаюсь. Я играю на огромном корте в замечательном месте, на одном из своих любимых покрытий. Так что это очень весело и интересно.



Думаю, я смогла вернуть уверенность в собственных силах. Я не проиграла здесь ни сета, поэтому чувствую себя хорошо. Вчера я проигрывала 2:5 в партии, сегодня 4:5, но каждый раз нахожу в себе силы для победы. Это придает уверенности в том, что ты можешь выбраться из любой ситуации».

12-я ракетка мирапризналась, что, выступая на Wimbledon, она не ощущает никакого давления. Слова латвийской теннисистки приводиттурнира:Накануне Остапенко обыгралаи впервые в карьере пробилась в полуфинал Wimbledon. За выход в финал Алена поспорит с, которая прошла