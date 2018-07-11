Из-за концерта Олега Винника матч «Черноморец» — «Карпаты» перенесен во Львов

Из-за концерта Олега Винника матч «Черноморец» — «Карпаты» перенесен во Львов



Премьер-лига утвердила даты и время начала матче второго тура УПЛ.

28 июля (суббота):

«Александрия» — «Заря» 17:00

«Львов» — «Динамо» 19:30.

29 июля (воскресенье):

«Олимпик» — «Ворскла» 17:00

«Карпаты» — «Черноморец» 17.00

«Шахтер» — «Арсенал» 19.30

«Мариуполь» — «Десна» 19.30.

Заметим, что изначально матч «Карпаты» — «Черноморец» должен был пройти в Одессе, однако на 28 июля на стадионе «моряков» запланирован концерт известного исполнителя Олега Винника. С этим, вероятно, и связан перенос поединка во Львов.

Напомним, в УПЛ «Черноморец» заменил «Полтаву».  

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