Из-за концерта Олега Винника матч «Черноморец» — «Карпаты» перенесен во Львов
Премьер-лига утвердила даты и время начала матче второго тура УПЛ.
28 июля (суббота):
«Александрия» — «Заря» 17:00
«Львов» — «Динамо» 19:30.
29 июля (воскресенье):
«Олимпик» — «Ворскла» 17:00
«Карпаты» — «Черноморец» 17.00
«Шахтер» — «Арсенал» 19.30
«Мариуполь» — «Десна» 19.30.
Заметим, что изначально матч «Карпаты» — «Черноморец» должен был пройти в Одессе, однако на 28 июля на стадионе «моряков» запланирован концерт известного исполнителя Олега Винника. С этим, вероятно, и связан перенос поединка во Львов.
Напомним, в УПЛ «Черноморец» заменил «Полтаву».
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