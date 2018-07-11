Изнер прошел Раонича и впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

10 ракетка миравышел в полуфинал Wimbledon после победы надв матче 1/4 финала. Счет встречи 6:7(7), 7:6(7), 6:4, 6:3.Матч продлился 2 часа и 44 минуты. За это время американец 26 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сумел выиграть 3 гейма на мощной подаче канадца. В свою очередь, Раонич сделал 32 эйса, совершил 6 «двойных» и не сумел выиграть гейм на приеме.Таким образом, Изнер впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Grand Slam. До этого его лучшим достижением был четвертьфинал US Open-2011.За право сыграть в финале Открытого чемпионата Великобритании американец сразится с Новаком Джоковичем.