Надаль обыграл Дель Потро в четвертьфинальном триллере Wimbledon

Первая ракетка мираобыгралв пятисетовом триллере в четвертьфинале Wimbledon. Счет встречи 7:5, 6:7(9), 4:6, 6:4, 6:4.Матч продлился 4 часа и 52 минуты и стал самым длинным из четвертьфиналов. За это время испанец 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта. В свою очередь, аргентинец сделала 33 эйса, совершил 7 «двойных» и выиграл 2 гейма на подаче соперника.Таким образом, испанец в шестой раз в карьере и впервые за последние семь сезонов вышел в полуфинал Wimbledon, где сыграет с Новаком Джоковичем.Напомним,вылетел из розыгрыша лондонского мэйджора.