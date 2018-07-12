Тренер сборной Украины выпил пива в компании экс-футболистов сборной России (фото)
Тренер сборной Украины Андрей Воронин встретился с экс-игроками сборной России и бывшими партнерами по московскому «Динамо» Александром Самедовым и Денисом Колодиным.
В компании бывший форвард сборной Украины выпил пива.
Самедов вместе с Россией дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где команда проиграла Хорватии в серии пенальти. После поражения Самедов объявил о завершении карьеры в сборной.
Колодин выступал за сборную до 2010 года. Игровую карьеру завершил в 2016-м году.
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