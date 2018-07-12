Тренер сборной Украины выпил пива в компании экс-футболистов сборной России (фото)

Моя банда 🤙 A post shared by Voronin Andrey (@voroninandrey) on Jul 11, 2018 at 11:04am PDT

Тренер сборной Украинывстретился с экс-игроками сборной России и бывшими партнерами по московскому «Динамо»В компании бывший форвард сборной Украины выпил пива.Самедов вместе с Россией дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где команда проиграла Хорватии в серии пенальти. После поражения Самедов объявил о завершении карьеры в сборной.Колодин выступал за сборную до 2010 года. Игровую карьеру завершил в 2016-м году.