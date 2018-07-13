Взвешивание перед UFC Fight Night 133. Иванов перевесил Дос Сантоса (видео)

В американском Бойсе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC Fight Night 133, в главном поединке которого бразилецпроведет поединок с болгариномВсе участники турнира уложились в рамки своих весовых категорий. Весы под Дос Сантосом показали 112,3 кг, а Иванов завесил на 116,8 кг.Напомним, ранее Дос Сантос рассказал, что не согласен с тем, что следующим за титул подерется