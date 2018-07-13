Груневеген добыл победу на седьмом этапе Tour de France, ван Авермат сохранил желтую майку
Голландский велогонщик Дилан Груневеген из LottoNJ-Jimbo выиграл седьмой этап многодневки Tour de France.
Голландец преодолел маршрут протяженностью в 231 км из Фужера в Сартр за 5 часов 43 минуты и 42 секунды. Эта победа стала второй для Груневегена в карьере на этапах «Большо петли».
Второй результат показал колумбиец Фернандо Гавирия из Quick-Step Floors, а третий – словак Петер Саган из BORA – hansgrohe. Оба финишировали в то же время, что и Груневеген.
После седьмого этапа лидером общего зачета все так же остается бельгийский велогонщик Грег ван Авермат из BMC. Вторым идет британец Герейнт Томас из Sky, а тройку лидеров замыкает представитель США Тиджей Ван Гардерен из ВМС.
Напомним, что победителем предыдущего этапа стал Дэниэл Мартин из команды UAE Team Emirates.
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