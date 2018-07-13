Груневеген добыл победу на седьмом этапе Tour de France, ван Авермат сохранил желтую майку

Голландский велогонщикиз LottoNJ-Jimbo выиграл седьмой этап многодневки Tour de France.Голландец преодолел маршрут протяженностью в 231 км из Фужера в Сартр за 5 часов 43 минуты и 42 секунды. Эта победа стала второй для Груневегена в карьере на этапах «Большо петли».Второй результат показал колумбиециз Quick-Step Floors, а третий – словакиз BORA – hansgrohe. Оба финишировали в то же время, что и Груневеген.После седьмого этапа лидером общего зачета все так же остается бельгийский велогонщикиз BMC. Вторым идет британециз Sky, а тройку лидеров замыкает представитель СШАиз ВМС.Напомним, что победителем предыдущего этапа стализ команды UAE Team Emirates.