Вандюк и Рыбачок впервые за три года одолели Мищука и Янчука на чемпионате Украины (видео, фото)

В третий день чемпионата Украины в утренней сессии определись сильнейшие на дистанции в 1000 метров, а в дневной – на 200 метров.1. Вандюк Юрий, Рыбачок Андрей – 3.40,85 мин2. Янчук Дмитрий, Мищук Тарас – 3.41,41 мин3. Нагорный Сергей, Шкарнега Андрей – 3.45,90 мин1. Баштовий Сергей, Сиромятников Александр – 3.26,43 мин2. Галкин Юрий, Скорик Роман – 3.29,32 мин3. Любчич Вячеслав, Зайцев Александр – 3.30,21 мин1. Сенкевич Александр – 36,66 с2. Черноморов Кирилл – 36,81 с3. Семикин Иван – 37,33 с1. Анастасия Тодорова – 41,06 с2. Мария Кичасова-Скорик – 41,34 с3. Анастасия Горлова – 41,40 сНапомним, в первый день чемпионата мира трое гребцов оформили золотые дубли.