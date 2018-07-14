Вандюк и Рыбачок впервые за три года одолели Мищука и Янчука на чемпионате Украины (видео, фото)
В третий день чемпионата Украины в утренней сессии определись сильнейшие на дистанции в 1000 метров, а в дневной – на 200 метров.
Чемпионат Украины.
Каное-двойка. 1000 м. Мужчины
1. Вандюк Юрий, Рыбачок Андрей – 3.40,85 мин
2. Янчук Дмитрий, Мищук Тарас – 3.41,41 мин
3. Нагорный Сергей, Шкарнега Андрей – 3.45,90 мин
Байдарка-двойка. 1000 м. Мужчины
1. Баштовий Сергей, Сиромятников Александр – 3.26,43 мин
2. Галкин Юрий, Скорик Роман – 3.29,32 мин
3. Любчич Вячеслав, Зайцев Александр – 3.30,21 мин
Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины
1. Сенкевич Александр – 36,66 с
2. Черноморов Кирилл – 36,81 с
3. Семикин Иван – 37,33 с
Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины
1. Анастасия Тодорова – 41,06 с
2. Мария Кичасова-Скорик – 41,34 с
3. Анастасия Горлова – 41,40 с
Напомним, в первый день чемпионата мира трое гребцов оформили золотые дубли.
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