Вандюк и Рыбачок впервые за три года одолели Мищука и Янчука на чемпионате Украины (видео, фото)
  • Спорт
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Вандюк и Рыбачок впервые за три года одолели Мищука и Янчука на чемпионате Украины (видео, фото)



В третий день чемпионата Украины в утренней сессии определись сильнейшие на дистанции в 1000 метров, а в дневной – на 200 метров.

Чемпионат Украины.

Каное-двойка. 1000 м. Мужчины

1. Вандюк Юрий, Рыбачок Андрей – 3.40,85 мин

2. Янчук Дмитрий, Мищук Тарас – 3.41,41 мин

3. Нагорный Сергей, Шкарнега Андрей – 3.45,90 мин

Байдарка-двойка. 1000 м. Мужчины

1. Баштовий Сергей, Сиромятников Александр – 3.26,43 мин

2. Галкин Юрий, Скорик Роман – 3.29,32 мин

3. Любчич Вячеслав, Зайцев Александр – 3.30,21 мин

Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины

1. Сенкевич Александр – 36,66 с

2. Черноморов Кирилл – 36,81 с

3. Семикин Иван – 37,33 с

Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины

1. Анастасия Тодорова – 41,06 с

2. Мария Кичасова-Скорик – 41,34 с

3. Анастасия Горлова – 41,40 с

Напомним, в первый день чемпионата мира трое гребцов оформили золотые дубли.

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