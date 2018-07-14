Ковингтон будет проводить бой с Вудли только в ноябре

«Я не буду драться тогда, когда он захочет. Мы встретимся тогда, когда я захочу – в ноябре. Этот вариант мне подходит, поскольку я месяц назад проводил поединок и не собираюсь возвращаться в сентябре или октябре. Я вернусь в ноябре, поэтому что я рассматриваю именно этот вариант. Все козыри у меня.



Тайрону давали шанс, мы могли бы подраться три или четыре раза. Они часто предлагали ему бой со мной, а он все плакал и отказывался: «Я хочу прибыльный поединок! Я хочу драться с Конором Макгрегором. Я готов к Нику Диасу». Но UFC предложили ему встретиться со мной, и он ответил: «Мне нужно сделать операцию на плече». Поэтому Тайрон слился. Он крутится в Голливуде с либеральными тварями, сплетничает о Кардашьян на TMZ и пытается сняться во второсортных фильмах, которые выходят на DVD».

Временный чемпион UFC в полусреднем весе(13-1) рассказал, когда состоится его поединок с полноценным обладателем титула(18-3-1). Слова бойца приводитНапомним, ранее Ковингтон заверил, что Вудли не выиграл у него ни единого раунда на совместных спаррингах.