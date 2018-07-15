Гризманн одел флаг Уругвая на пресс-конференции после финала чемпионата мира (видео, фото)

Гризманн одел флаг Уругвая на пресс-конференции после финала чемпионата мира (видео, фото)

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн пришел на пресс-конференцию после финала чемпионата мира-2018 с флагом Уругвая.

Француз называет Уругвай своим вторым домом.
После Гризманна слово взял тренер Дидье Дешам, впрочем, сразу же, его облили шампанским свои же игроки.





Франция в финале обыграла Хорватию (4:2).

Смотрите также фото с церемонии награждения.
В раздевалке победу со сборной отпраздновал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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