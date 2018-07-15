Гризманн одел флаг Уругвая на пресс-конференции после финала чемпионата мира (видео, фото)
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн пришел на пресс-конференцию после финала чемпионата мира-2018 с флагом Уругвая.
Француз называет Уругвай своим вторым домом.
После Гризманна слово взял тренер Дидье Дешам, впрочем, сразу же, его облили шампанским свои же игроки.
Ganar un Mundial con Francia y dar la conferencia de prensa de campeón envuelto con la bandera de Uruguay: nivel Griezmann pic.twitter.com/Z2ROggwKGL— Valentin Fletcher (@ValeFlet90) July 15, 2018
#FRA players just stormed the press conference chanting Didier Deschamps’ name. Raucous. pic.twitter.com/EmVEjDWNct— Joe Crann (@YesWeCrann) July 15, 2018
Франция в финале обыграла Хорватию (4:2).
Смотрите также фото с церемонии награждения.
В раздевалке победу со сборной отпраздновал президент Франции Эмманюэль Макрон.
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