Гризманн одел флаг Уругвая на пресс-конференции после финала чемпионата мира (видео, фото)

Ganar un Mundial con Francia y dar la conferencia de prensa de campeón envuelto con la bandera de Uruguay: nivel Griezmann pic.twitter.com/Z2ROggwKGL — Valentin Fletcher (@ValeFlet90) July 15, 2018

#FRA players just stormed the press conference chanting Didier Deschamps’ name. Raucous. pic.twitter.com/EmVEjDWNct — Joe Crann (@YesWeCrann) July 15, 2018

Нападающий сборной Франциипришел на пресс-конференцию после финала чемпионата мира-2018 с флагом Уругвая.Француз называет Уругвай своим вторым домом.После Гризманна слово взял тренер, впрочем, сразу же, его облили шампанским свои же игроки.Франция в финале обыграла Хорватию (4:2).Смотрите также фото с церемонии награждения.В раздевалке победу со сборной отпраздновал президент Франции