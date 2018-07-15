Андерсон: «Я бы хотел продлить матч с Джоковичем еще минимум на сет»
Восьмая ракетка мира Кевин Андерсон не сумел справиться с волнением во время финала Wimbledon против Новака Джоковича. После матча южноафриканец заявил, что хотел бы получить больше времени на корте с сербом:
Конечно, я чувствовал себя не лучшим образом. Трудно ожидать отличного физического состояния на такой поздней стадии турнира, когда ты так много играл.
Но в начале матча я еще и нервничал, плохо играл. Я старался бороться и в третьей партии чувствовал себя намного лучше. У меня было несколько возможностей выиграть партию, особенно несколько розыгрышей, когда Новаку приходилось выполнять несколько ударов. Я думал, мяч летит в аут, но он в итоге приземлялся прямо в линию.
Я бы хотел продлить матч еще минимум на сет, но, очевидно, было не суждено».
Напомним, Джокович отпраздновал свою победу с сыном и заявил, что приятно вернуться на вершину в Лондоне.
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