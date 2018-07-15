Андерсон: «Я бы хотел продлить матч с Джоковичем еще минимум на сет»

Восьмая ракетка миране сумел справиться с волнением во время финала Wimbledon против. После матча южноафриканец заявил, что хотел бы получить больше времени на корте с сербом:«Для меня это было тяжелое начало матча. Всегда начинаешь матч с высокими ожиданиями. Я надеялся использовать имевшийся у меня опыт: финал US Open, матч с Федерером пару дней назад. Но мне не удалось сразу поймать желаемую игру.Конечно, я чувствовал себя не лучшим образом. Трудно ожидать отличного физического состояния на такой поздней стадии турнира, когда ты так много играл.Но в начале матча я еще и нервничал, плохо играл. Я старался бороться и в третьей партии чувствовал себя намного лучше. У меня было несколько возможностей выиграть партию, особенно несколько розыгрышей, когда Новаку приходилось выполнять несколько ударов. Я думал, мяч летит в аут, но он в итоге приземлялся прямо в линию.Я бы хотел продлить матч еще минимум на сет, но, очевидно, было не суждено».Напомним, Джокович отпраздновал свою победу с сыном и заявил, что приятно вернуться на вершину в Лондоне.