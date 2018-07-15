Усик: «Я и моя команда - готовы, мы отправимся в Москву с хорошим настроением»

Я не живу прошлым. Я пытаюсь двигаться вперед. Моя победа над Бриедисом была 27 января. Конечно, у меня о ней хорошие воспоминания, я завладел еще одним титулом и вышел в финал. Но теперь у меня новый вызов.

Этот бой был отличным. Два сильный парня определяли, кто из них лучший.

Вы можете посмотреть на YouTube, какой он боксер. Я могу сказать только одно – сильный парень. И теперь, слава Богу, я и Мурат будем драться за трофей Мохаммеда Али и звание абсолютного чемпиона мира.

Я просыпался в 4:50 каждое утро и пытался зажечь себя. Мне нравится тяжело тренироваться. Мне нравится давление, верите? Может быть, я немного безумен.



На спарринги мы искали парней того же стиля, что и Гассиев. Это важно. Когда они работают также, как и Мурат, то это помогает нарабатывать определенные комбинации против него.



Самое важное в тренировках – дисциплина. Это один из самых важных компонентов, чтобы достичь высот. Дисциплина бьет все.

Выгляжу ли я так, будто боюсь драться где-то? Я отлично отношусь к этому. Я атлет, я воин. Мне нет разницы, где драться, я просто хочу боксировать. Я знаю, что у меня будет поддержка из Украины. Я готов, моя команда готова, мы все отправимся в Москву с хорошим настроением.

Когда сильные парни встречаются между собой, то получаются интересные бои. Я говорил это ранее и повторю еще раз: болельщикам стоит ожидать красивого финала.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC(14-0, 12 КО) в интервьюзаявил, что готов ехать в Москву на финал WBSS против чемпиона WBA и IBF(26-0, 19 КО):Бой украинца против россиянина состоится 21 июля в Москве. Трансляция боя Усик – Гассиев будет доступна на портале XSPORT.ua.Расписание медиа-недели перед боем Усик – Гассиев.