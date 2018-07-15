Официально. Сампаоли уволен из сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли освободил свой пост, сообщает официальный сайт аргентинской Федерации футбола.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. За свое увольнение Сампаоли получит 2 миллиона долларов.
Хорхе возглавил сборную Аргентины в июне прошлого года. Правда, на чемпионате мира-2018 команда вылетела на стадии 1/8 финала.
СМИ сообщали, что во время игры с Нигерией командой руководил Лионель Месси.
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