Официально. Сампаоли уволен из сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентиныосвободил свой пост, сообщаетКонтракт был расторгнут по обоюдному согласию. За свое увольнение Сампаоли получит 2 миллиона долларов.Хорхе возглавил сборную Аргентины в июне прошлого года. Правда, на чемпионате мира-2018 команда вылетела на стадии 1/8 финала.СМИ сообщали, что во время игры с Нигерией командой руководил