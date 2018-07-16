Ломаченко готов встретиться с Пакьяо, но только в легком весе
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО), сообщил, что украинец все таки может провести бой против легендарного Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) однако только в своем дивизионе. Слова 53-летнего литовца приводит BoxingScene:
«Мы не заинтересованы в этом. Если Пакьяо сможет сделать 61,2 кг (легкий вес) – тогда бой будет возможным.
Если мы говорим о 63,5 кг или 66,6 кг – нет, такого не будет. Если он хочет бросить вызов, ему нужно опуститься. Мы не собираемся идти на 63,5 кг фунтов (первый полусредний вес)».
Если мы говорим о 63,5 кг или 66,6 кг – нет, такого не будет. Если он хочет бросить вызов, ему нужно опуститься. Мы не собираемся идти на 63,5 кг фунтов (первый полусредний вес)».
Напомним, в крайнем бою Пакьяо нокаутировал Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО) и сам выразил желание провести бой против Ломаченко.
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