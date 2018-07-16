Нурмагомедов начал готовиться к следующему бою
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (26-0) начал подготовку к своему следующему поединку, в котором его соперником может стать Конор Макгрегор (21-3).
По словам бойца, он сделал перерыв в тренировках только ради посещения финала чемпионата мира в Москве.
«Да, я начал подготовку. Чувствую себя очень хорошо, слава богу нет травм. Тренируюсь усердно, утром и вечером, разве что кроме воскресенья – дал себе отдых, чтобы посмотреть чемпионат мира».
Напомним, ранее Нурмагомедов сообщил, что UFC затягивает ситуацию с его боем и просит дать ему хоть какого-то соперника.
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