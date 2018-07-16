Нурмагомедов начал готовиться к следующему бою

«Да, я начал подготовку. Чувствую себя очень хорошо, слава богу нет травм. Тренируюсь усердно, утром и вечером, разве что кроме воскресенья – дал себе отдых, чтобы посмотреть чемпионат мира».

Чемпион UFC в легком весе(26-0) начал подготовку к своему следующему поединку, в котором его соперником может стать(21-3).По словам бойца, он сделал перерыв в тренировках только ради посещения финала чемпионата мира в Москве.Напомним, ранее Нурмагомедов сообщил, что UFC затягивает ситуацию с его боем и просит дать ему хоть какого-то соперника.