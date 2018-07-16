Чемпионат Украины по легкой атлетике. День 1. Видео трансляция (видео)
  • Спорт
  • Опубликовал: Луненок Елена

Чемпионат Украины по легкой атлетике. День 1. Видео трансляция (видео)

С 18 по 21 в Луцке на арене «Авангард» пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция главного легкоатлетического первенства страны будет доступна в плеере в этой новости, а также в плеере на главной странице. 






На XSPORT будут показаны вечерние сессии. Расписание трансляций:

18 июля (среда) - 17:00 - 20:30

19 июля (четверг) - 17:00 - 20:30

20 июля (пятница) - 17:00 - 19:40

21 июля (суббота) - 16:00 -17:50

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