Чемпионат Украины по легкой атлетике. День 1. Видео трансляция (видео)
С 18 по 21 в Луцке на арене «Авангард» пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция главного легкоатлетического первенства страны будет доступна в плеере в этой новости, а также в плеере на главной странице.
На XSPORT будут показаны вечерние сессии. Расписание трансляций:
18 июля (среда) - 17:00 - 20:30
19 июля (четверг) - 17:00 - 20:30
20 июля (пятница) - 17:00 - 19:40
21 июля (суббота) - 16:00 -17:50
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