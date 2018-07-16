Чемпионат Украины по легкой атлетике. День 1. Видео трансляция (видео)

С 18 по 21 в Луцке на арене «Авангард» пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция главного легкоатлетического первенства страны будет доступна в плеере в этой новости, а также в плеере на главной странице.18 июля (среда) - 17:00 - 20:3019 июля (четверг) - 17:00 - 20:3020 июля (пятница) - 17:00 - 19:4021 июля (суббота) - 16:00 -17:50