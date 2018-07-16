Петтис вызвал на поединок Яквинту и Нэйта Диаса
Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (21-7) сообщил в Twitter о бойцах, с которыми он хотел бы провести свой следующий поединок.
«Эй Яквинта, я готов драться с тобой, однако, в UFC мне рассказали, что ты выбыл на неопределенное время.
Нэйт Диас – как твои дела? Не бойся, братишка. #командаПеттиса #нахренбратьевДиас».
Нэйт Диас – как твои дела? Не бойся, братишка. #командаПеттиса #нахренбратьевДиас».
Напомним, на турнире UFC 226 Петтису удалось победить опытного легковеса Майка Киесу.
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