Петтис вызвал на поединок Яквинту и Нэйта Диаса

«Эй Яквинта, я готов драться с тобой, однако, в UFC мне рассказали, что ты выбыл на неопределенное время.



Нэйт Диас – как твои дела? Не бойся, братишка. #командаПеттиса #нахренбратьевДиас».

Бывший чемпион UFC в легком весе(21-7) сообщил во бойцах, с которыми он хотел бы провести свой следующий поединок.Напомним, на турнире UFC 226 Петтису удалось победить опытного легковеса