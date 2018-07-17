«Закрой свой рот и вали со сцены». Джошуа вышел из себя на пресс-конференции с Поветкиным (видео)

«Кто ты вообще такой, что врываешься сюда? Закрой свой рот и вали со сцены, маленький ублюдок. Я надаю тебе пощечин. Прояви уважение».

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO(21-0, 20 КО) и(34-1, 24 КО) провели свою первую пресс-конференцию в Нью-Йорке.Боксеры с уважением посмотрели друг другу в глаза, но идиллию разрушил непобедимый американец(21-0-1, 18 КО), который прорвался ко сцене и начал выкрикивать ругательства в адрес Джошуа. Британец не растерялся и ответил выскочке:Напомним, бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на арене «Уэмбли».