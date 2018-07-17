Евробаскет U-20. Украина – Турция. Видео трансляция (видео)

В среду, 18 июля, мужская молодежная сборная Украины возрастом до 20 лет проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы в Дивизионе А. Команда Вадима Пудзырея за право сыграть в четвертьфинале континентального первенства сразится со сборной Турции.Напомним, сборная Украины выиграв один матч из трех, заняла третье место по итогам группового раунда, а турки, одержав две победы, стали в своем квартете вторыми.Команда, которая победит в этом матче, продолжит борьбу в четвертьфинале, а сборная, которая потерпит поражение, будет бороться за сохранение места в элите в матчах за выживание.