Евробаскет U-20. Украина – Турция. Видео трансляция (видео)
Этот поединок смотрите в прямой видеотрансляции в этой новости. Начало матча – 19:00.
Напомним, сборная Украины выиграв один матч из трех, заняла третье место по итогам группового раунда, а турки, одержав две победы, стали в своем квартете вторыми.
Команда, которая победит в этом матче, продолжит борьбу в четвертьфинале, а сборная, которая потерпит поражение, будет бороться за сохранение места в элите в матчах за выживание.
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