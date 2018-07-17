Джошуа и Поветкин провели первую дуэль взглядов (видео, фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF(21-0, 20 КО) и(34-1, 24 КО) провели первую дуэль взглядов.Британец и россиянин встретились в Нью-Йорке, дали пресс-конференцию, после чего провели первую дуэль взглядов, победителя в которой, похоже, не определили:Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».Напомним, команда британца ведет переговоры о встрече с Деонтеем Уайлдером.