Джошуа и Поветкин провели первую дуэль взглядов (видео, фото)
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Александр Поветкин (34-1, 24 КО) провели первую дуэль взглядов.
Британец и россиянин встретились в Нью-Йорке, дали пресс-конференцию, после чего провели первую дуэль взглядов, победителя в которой, похоже, не определили:
Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Напомним, команда британца ведет переговоры о встрече с Деонтеем Уайлдером.
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