Гассиев: «Бой с Усиком важен тем, что на его кону будут стоять четыре пояса» (видео)

«В профессиональном боксе всегда бывают какие-то недочеты, недопонимания, но, слава Богу, мы с этим справились – соперник здесь, я здесь, остается только выйти в ринг.



Для меня каждый бой и каждый соперник очень важный, бой с Усиком важен тем, что на его кону будут стоять четыре пояса. Мне неважно, где будет бой проводиться, но для фанатов, конечно, нужно выбирать такое место, куда можно легко добраться».

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF(26-0, 19 КО) объяснил, чем для него важен бой против(14-0, 12 КО) в финале WBSS. Слова россиянина приводитСледите за событиями финала WBSS на портале XSPORT.ua. Текстовая трансляция боя Усик – Гассиев начнется в 23:00, в субботу, 21 июля.Напомним, Усик отказался от открытой тренировки в Москве и объяснил почему.