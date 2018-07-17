Чемпионат Европы U-19. Франция – Украина. Видео матча (видео)
Во вторник, 17 июля, сборная Украины начнет свой турнирный путь на чемпионате Европы U-19.
Турнир молодежных команд проходит в Финляндии. Первый поединок команда Александра Петракова проведет со сборной Франции. Также в группе у «сине-желтых» – Турция и Англия.
Стартовый поединок сборной Украины начнется в 20:30. Видео трансляция матча Франция – Украины будет доступна на YouTube.
Напомним, главная звезда молодежной сборной Украины вратарь «Реала» Андрей Лунин не сыграет за «сине-желтых».
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