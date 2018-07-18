Бойко — о переходе Мораеса в «Шахтер»: «Я бы так не поступил»

«Бразильцы есть бразильцы: с хорошей техникой, с хорошим пониманием игры. Пока больше ничего не могу сказать, поскольку мы еще не видели их в официальных матчах. Наверное, только после этих поединков у каждого из нас будет более ясная картина.



Отмечу, что ребята позитивные и хорошо влились в коллектив. Я могу пожелать им только удачи в нашей команде, чтобы они нам помогали добывать максимальные результаты».

«Не хочу обсуждать это, не вижу смысла. Вы лучше ему задавайте эти вопросы. Он футболист и делаем свою работу на футбольном поле. А то, что он перешел в «Шахтер»... Не знаю. Если он говорил, что не перейдет, значит, теперь это на его совести. Я не хочу обсуждать эту тему. Я бы так не поступил».

«Повторюсь, лучше ему задавать подобные вопросы. Не я или кто-то другой перешел в «Шахтер», а Мораес. Он футболист, и это его работа. Почему он так поступил, как он себя чувствует и числа ли у него совесть – это все к нему вопросы».

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