Поединок Хант – Олейник возглавит турнир UFC в Москве
  • Спорт
  • Опубликовал: Неверова Алиса

Поединок Хант – Олейник возглавит турнир UFC в Москве

В UFC официальной утвердили поединок новозеландца Марка Ханта (13-12-1) против представляющего Россию украинца Алексея Олейника (56-11-1) во главе первого турнира промоушена в Москве.

Поединок состоится в столице России, 15 октября, в спорткомплексе «Олимпийский».

Напомним, сначала Олейник должен был провести поединок с Фабрисио Вердумом, но бразилец попался на употреблении допинга.

Олейник крайний поединок выиграл болевым приемом у огромного тяжеловеса Джуниора Альбини.

Хант последний поединок проиграл Кертису Блейдсу в феврале на турнире UFC 221.

Похожие новости
Популярные новости