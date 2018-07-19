Поединок Хант – Олейник возглавит турнир UFC в Москве

В UFC официальной утвердили поединок новозеландца(13-12-1) против представляющего Россию украинца(56-11-1) во главе первого турнира промоушена в Москве.Поединок состоится в столице России, 15 октября, в спорткомплексе «Олимпийский».Напомним, сначала Олейник должен был провести поединок с Фабрисио Вердумом, но бразилец попался на употреблении допинга.Олейник крайний поединок выиграл болевым приемом у огромного тяжеловесаХант последний поединок проигралв феврале на турнире UFC 221.