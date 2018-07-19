Поединок Хант – Олейник возглавит турнир UFC в Москве
В UFC официальной утвердили поединок новозеландца Марка Ханта (13-12-1) против представляющего Россию украинца Алексея Олейника (56-11-1) во главе первого турнира промоушена в Москве.
Поединок состоится в столице России, 15 октября, в спорткомплексе «Олимпийский».
Напомним, сначала Олейник должен был провести поединок с Фабрисио Вердумом, но бразилец попался на употреблении допинга.
Олейник крайний поединок выиграл болевым приемом у огромного тяжеловеса Джуниора Альбини.
Хант последний поединок проиграл Кертису Блейдсу в феврале на турнире UFC 221.
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