Украинские пляжницы завершили выступления на чемпионате Европы-2018
Украинские пляжницы Валентина Давидова и Евгения Щипкова завершили свои выступления на чемпионате Европы-2018 в Нидерландах. На стадии 1/8 финала украинки уступили четвертым сеянным на соревнованиях немкам Виктории Биенек и Изабель Шнайдер со счетом 17:21, 19:21.
В четвертьфинале немецкая пара сыграет против швейцарок Нины Бечарт и Тани Хуберли.
19 июля в 1/16 финала турнира украинки одолели польских волейболисток Ягоду Грущинскую и Александру Громадовскую.
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