Украинские пляжницы завершили выступления на чемпионате Европы-2018

Украинские пляжницызавершили свои выступления на чемпионате Европы-2018 в Нидерландах. На стадии 1/8 финала украинки уступили четвертым сеянным на соревнованиях немкамсо счетом 17:21, 19:21.В четвертьфинале немецкая пара сыграет против швейцарок19 июля в 1/16 финала турнира украинки одолели польских волейболисток