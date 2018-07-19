Украина разгромила Исландию и сохранила место в Дивизионе А Евробаскета U-20

Сборная Украины U-20 обыграла Исландию в первом матче мини-турнира за 9-16 места на Евробаскете-2018.Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась в ничью. Однако уже во второй и третьей десятиминутках украинцы добавили в активности и сделали себе очковый задел +15, превратив заключительную четверть в формальность.Победа позволила Украине сохранить место в Дивизионе А на следующий сезон.— Исландия 94:72 (15:15, 25:17, 23:16, 31:24).: Горобченко (3 + 8 передач + 4 потери), Тыртышник (23 + 8 подборов + 5 передач), Дубоненко (7), П.Бондаренко, Войналович (25 + 5 подборов) — старт; Боднар (3), Козак, Грицак (4 + 13 подборов + 4 перехвата), Бондарчук (2), Немцу (15), Ягодин (12 + 4 подбора).: Йонссон (11), Гудмундссон (15 + 4 перехвата), Торбьярнссон (13 + 4 потери), Си.Йоханессон (9 + 9 подборов), Храфнссон (3) — старт; Свериссон (2), Херманссон (2), Хьялмарссон (10), Стефанссон, Асгеирсон (5).Напомним, в 1/8 финала Украина была разгромлена сборной Турции.