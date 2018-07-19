Робер Гарсия: «Уверен, что Ломаченко проведет еще два поединка в этом году»

«Ломаченко из тех, кто всегда в форме. Даже после операции он продолжает тренироваться и готовится к 25 августа. Я уверен, что Василий подерется в августе или сентябре и еще раз в конце года. Он всегда в зале, и я надеюсь его скоро увидеть в ринге».

, старший брат и тренер чемпиона WBC в легком весе(38-0, 30 КО), выразил уверенность, что несмотря на травму обладатель титула WBA в этом же весе(11-1, 9 КО) вернется в ринг в августе или сентябре этого года:Ранее Робер также рассказал, когда встретятся Гарсия и Ломаченко.Следующий бой американец проведет 28 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе против чемпиона IBF(21-0, 14 КО).