Евробаскет U-20. Украина – Исландия. Видео трансляци (видео)

В четверг, 19 июля, молодежная сборная Украины возрастом до 20 лет провела первый классификационный матч чемпионата Европы в мини-турнире за 9-16 места Дивизиона А.Соперником команды Вадима Пудзырея будет команда Исландии, которая, как и мы, проиграла свою игру раунда топ-16, уступив Германии.Напомним, что три худшие команды, которые по итогам турнира займут в Дивизионе А 14, 15 и 16 места, потеряют место в элите и вылетят в Дивизион В.Сборная Украины победой над исландцами уже сегодня может обеспечить для себя место в топ-дивизионе на следующий год.