«Динамо» выиграло Суперкубок Украины-2018, обыграв «Шахтер» в Одессе (видео)

В Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». На стадионе «Черноморец» был практически аншлаг – все билеты были раскуплены (игру посетило 27 400 болельщиков).Донецкий клуб считался фаворитом поединка, как чемпион и обладатель Кубка страны. Подопечныеожидаемо активнее начали матч, заставляятрудиться в рамке ворот. Когда голкиперу киевлян не хватало реакции, на помощь приходила перекладина.После неудачного стартового штурма «Шахтер» пропустил. Курьезный гол в свои ворота привез опытный, который не попал по мячу, пытаясь выбить того из собственной штрафной. Ошибкой голкипера сборной Украины в конечном итоге воспользовалсяВо втором тайме командапродолжила довольно успешно играть «вторым номером». У «горняков» были свои моменты, но реализовать их не удалось. Опасные контратаки «бело-синих» также не стали результативными. В компенсированное ко второму тайму время случилась классическая потасовка, по итогам которой были удаленыВ итоге матч завершился победой «Динамо» с минимальным преимуществом, для киевлян этот Суперкубок стал седьмым в истории, у «Шахтера» их остается восемь.«Шахтер» –0:1: Буяльский, 18Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Данченко, Марлос, Степаненко, Коваленко (Тотовицкий, 67), Алан Патрик, Фернандо Педро (Болбат, 70), Мораес.Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Шепелев, Че-Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 71), Цыганков, Вербич, Буяльский (Сидорчук, 78), Беседин.Бурда, 13, Данченко, 53, Фернандо, 59, Шепелев, 71, Кадар, 81, Мораес, 90+3, Тотовицкий, 90+8.Бурда, 90+7, Исмаили, 90+8.Все подробности матча в нашем онлайне.