Экс-чемпион мира: «Усику надо будет танцевать в бою с Гассиевым»

«Очень интересный поединок. Бой всегда делают разные стили. Гассиев и Усик — разноплановые боксеры. Абсолютно разные, поэтому должно получиться великолепное зрелище. Оба достойнейшие претенденты на звание абсолютного чемпиона. На стороне Усика — великолепная любительская карьера. Гассиев же привлек внимание тем, что буквально ворвался в профессиональный бокс в последние годы.



Прогнозы сразу делать не берусь. Нет человека, который сразу назовет победителя этого поединка. Очень много будет зависеть от Усика. Мы понимаем, Мурат будет давить, рассчитывать на сильный удар и лишать Усика пространства. Пространство — это главное. Александра надо лишить возможности маневрировать. Безусловно, для Мурата важно попасть. Все знают о его грозном левом боковом.



Усик — умный боксер. Гибкий, пластичный и искусный. Так, как двигается он, не двигается никто в первом тяжелом весе. У него очень быстрая передняя рука, комбинационная, скоростная работа. Важно нейтрализовать его переднюю руку. Ну а Усику нужно танцевать и двигаться.



И все-таки, учитывая силу удара Гассиева, склоняюсь к его победе. Мы видели, как он владеет одиночным, нокаутирующим ударом. Безусловно, желаю ему победы».

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе(40-1-0, 28 КО) сделал прогноз на предстоящий поединок между(26-0, 19 КО) и(14-0, 11 КО). Слова россиянинаНапомним, что бой пройдет 21 июля в Москве в рамках Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Онлайн-трансляция поединка Усик – Гассиев будет доступна на XSPORT. Также читайте превью к предстоящему финалу WBSS.Ранее украинские спортсмены поддержали Усика в преддверии поединка.