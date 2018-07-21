Экс-чемпион мира: «Усику надо будет танцевать в бою с Гассиевым»
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд (40-1-0, 28 КО) сделал прогноз на предстоящий поединок между Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) и Александром Усиком (14-0, 11 КО). Слова россиянина приводит FightSpace.
«Очень интересный поединок. Бой всегда делают разные стили. Гассиев и Усик — разноплановые боксеры. Абсолютно разные, поэтому должно получиться великолепное зрелище. Оба достойнейшие претенденты на звание абсолютного чемпиона. На стороне Усика — великолепная любительская карьера. Гассиев же привлек внимание тем, что буквально ворвался в профессиональный бокс в последние годы.
Прогнозы сразу делать не берусь. Нет человека, который сразу назовет победителя этого поединка. Очень много будет зависеть от Усика. Мы понимаем, Мурат будет давить, рассчитывать на сильный удар и лишать Усика пространства. Пространство — это главное. Александра надо лишить возможности маневрировать. Безусловно, для Мурата важно попасть. Все знают о его грозном левом боковом.
Усик — умный боксер. Гибкий, пластичный и искусный. Так, как двигается он, не двигается никто в первом тяжелом весе. У него очень быстрая передняя рука, комбинационная, скоростная работа. Важно нейтрализовать его переднюю руку. Ну а Усику нужно танцевать и двигаться.
И все-таки, учитывая силу удара Гассиева, склоняюсь к его победе. Мы видели, как он владеет одиночным, нокаутирующим ударом. Безусловно, желаю ему победы».
Прогнозы сразу делать не берусь. Нет человека, который сразу назовет победителя этого поединка. Очень много будет зависеть от Усика. Мы понимаем, Мурат будет давить, рассчитывать на сильный удар и лишать Усика пространства. Пространство — это главное. Александра надо лишить возможности маневрировать. Безусловно, для Мурата важно попасть. Все знают о его грозном левом боковом.
Усик — умный боксер. Гибкий, пластичный и искусный. Так, как двигается он, не двигается никто в первом тяжелом весе. У него очень быстрая передняя рука, комбинационная, скоростная работа. Важно нейтрализовать его переднюю руку. Ну а Усику нужно танцевать и двигаться.
И все-таки, учитывая силу удара Гассиева, склоняюсь к его победе. Мы видели, как он владеет одиночным, нокаутирующим ударом. Безусловно, желаю ему победы».
Напомним, что бой пройдет 21 июля в Москве в рамках Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Онлайн-трансляция поединка Усик – Гассиев будет доступна на XSPORT. Также читайте превью к предстоящему финалу WBSS.
Ранее украинские спортсмены поддержали Усика в преддверии поединка.
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