Финал Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик – Мурат Гассиев. Онлайн трансляция прямо сейчас
23:24" На лице украинца одна сосредоточенность.
twitter.com/WBSuperSeries
23:14" Узнали?
23:08" Здравствуйте, уважаемые читатели сайта XSPORT.ua! Мы начинаем следить за поединком Александра Усика и Мурата Гассиева. На текущий момент бойцы готовятся, а на ринге бои андеркарта и хорошо знакомый украинской публике Майрис Бриедис околачивает Брэндона Деслаурие.
В субботу, 21 июля, в Москве на «Олимпийском» состоится грандиозный вечер бокса, главным боем которого станет финал Всемирной суперсерии бокса между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).
На кону поединка будут стоять все титулы боксеров – WBC, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring.
Бой должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, но из-за травмы украинца был перенесен. Позже стало известно, что в Джидде поединка не будет, а его будет принимать Москва.
Следить за боем можно будет в прямой текстовой онлайн трансляции на нашем сайте, в этой новости. Начало – в субботу, ориентировочно, в 23:00.
Напомним, что со-главным событием вечера бокса на «Олимпийском» будет женский поединок, в котором абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе Сесилия Брекхус (33-0, 9 КО) будет защищать пояса WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в противостоянии с местной боксершой Инной Сагайдаковской (7-0, 3 КО).
Также в андеркарде боя Усик – Гассиев свой поединок проведет перспективный украинец Сергей Богачук (9-0, 9 КО). Его соперником будет грузин Николози Гвиниашвилли (19-11-4, 15 КО).
Похожие новости
Популярные новости