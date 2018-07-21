Финал Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик – Мурат Гассиев. Онлайн трансляция прямо сейчас

23:24" На лице украинца одна сосредоточенность.twitter.com/WBSuperSeries23:14" Узнали?В субботу, 21 июля, в Москве на «Олимпийском» состоится грандиозный вечер бокса, главным боем которого станет финал Всемирной суперсерии бокса между украинцем(14-0, 11 КО) и россиянином(26-0, 19 КО).На кону поединка будут стоять все титулы боксеров –, а также пояс журналаБой должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, но из-за травмы украинца был перенесен. Позже стало известно, что в Джидде поединка не будет, а его будет принимать Москва.Напомним, что со-главным событием вечера бокса на «Олимпийском» будет женский поединок, в котором абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе(33-0, 9 КО) будет защищать пояса WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в противостоянии с местной боксершой(7-0, 3 КО).Также в андеркарде боя Усик – Гассиев свой поединок проведет перспективный украинец(9-0, 9 КО). Его соперником будет грузин(19-11-4, 15 КО).