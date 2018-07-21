Малиновский забил в третьем матче «Генка» кряду (видео)

Украинский легионер «Генка»забил в третьем кряду товарищеском матче своей команды.В поединке против греческого «Олимпиакоса» украинец помог своей команде разгромить соперника и забил один из четырех мячей:Отметим, что до этого украинец забивал в матчах против «Спроувен-Сапертинген» (6:1) и «Мускрона» (5:2).Напомним, украинский легионер «Манчестер Сити»привез пенальти в матче против «Боруссии».