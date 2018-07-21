Малиновский забил в третьем матче «Генка» кряду (видео)
Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский забил в третьем кряду товарищеском матче своей команды.
В поединке против греческого «Олимпиакоса» украинец помог своей команде разгромить соперника и забил один из четырех мячей:
Отметим, что до этого украинец забивал в матчах против «Спроувен-Сапертинген» (6:1) и «Мускрона» (5:2).
Напомним, украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зичненко привез пенальти в матче против «Боруссии».
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